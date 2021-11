Aktuelle Daten aus dem Jahr 2020: Wo die 15 größten Häfen Europas liegen und warum diese bedeutenden Fracht-Umschlagplätze immer größer werden, zeigen wir Ihnen anschaulich in unserer Bilderstrecke. Es ist kein Geheimnis: Kein Hafen in Europa hat einen höheren Containerumschlag als der in Rotterdam: Knapp 14,4 Millionen TEU haben Reeder dort im Jahr 2020 umgeschlagen. Der Rotterdamer Hafen liegt im Rhein-Maas-Delta und entstand bereits im 14. Jahrhundert. Im größten Hafen Europas arbeiten rund 385.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...