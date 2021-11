DJ Commerzbank: Kunden im deutschen Einzelhandel werden vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel leidet nach Einschätzung der Commerzbank-bereits jetzt unter dem Anstieg der Corona-Infektionszahlen, obwohl es noch keine staatlichen Eindämmungsmaßnahmen gibt. "In Deutschland hat der Kundenverkehr in den Geschäften spürbar abgenommen und bewegt sich seit Mitte Oktober leicht unter dem üblichen Niveau", schreiben die Volkswirte dieses Hauses.

Laut Google-Mobilitäts-Daten seien zuletzt im Vergleich zu normalen Zeiten etwa 3,5 Prozent weniger Kunden in den Einkaufsläden gewesen. Einen ähnlichen "Durchhänger" gab es zwar schon einmal Ende August, doch dürfte sich der Trend ihrer Einschätzung nach diesmal verfestigen, weil die Zahl der Neuinfektionen rasant steigt, meinen die Analysten.

"Auch ohne staatliche Maßnahmen dürften daher in den kommenden Wochen die Kundenzahlen in den Geschäften weiter zurück gehen, die Umsätze im stationären Einzelhandel dürften wieder stark sinken", prognostizieren sie. Etliche Bereiche im Dienstleistungssektor dürften in den Wintermonaten wohl wieder unter Druck geraten. "Die Gesamtwirtschaft dürfte in dieser Zeit kaum wachsen, zumal die Industrie nach wie vor unter Versorgungsengpässen leidet."

