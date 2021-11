Berlin (ots) -Ab heute erscheint der erste Sonderband "Nikolaus" als Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) im Handel. Gerade rechtzeitig, um entspannt Geschenke für den Nikolaustag zu besorgen. Denn die Adventszeit, mit all ihren Bräuchen, und die Magie von Weihnachten in der Luft, sollen nicht durch stressige Noteinkäufe entzaubert werden. In gut vier Wochen wollen blankgeputzte Stiefel mit lustigen Gaben und dem Lustigen Taschenbuch gefüllt werden.Der Sonderband LTB "Nikolaus 01" ist mit 13 Geschichten prachtvoll gespickt, die garantiert in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Darunter befindet sich die Serie "Detektiv Donald Duck" mit fünf Episoden. Donalds detektivisches Gespür hat sich herumgesprochen. Der Bürgermeister höchstselbst besteht darauf, dass er die prächtige goldene Weihnachtstanne samt kostbarer Diamantspitze bewacht. Zu Recht wie sich zeigt! Ein geheimnisvoller Ganove will Weihnachten vor den Augen aller stehlen. Jetzt heißt es doppelt wachsam sein. Und auch Onkel Dagobert bittet seinen Neffen um Hilfe. Während der Generalprobe für das große Finale der Duck-Weihnachtsshow ist die Glücksschokolade von Sunny Sunshine, dem Star der Show, gestohlen worden.Inhalt:Detektiv Donald Duck: Operation DiamantspitzeDetektiv Donald Duck: Einsatz an WeihnachtenDer Geist der WeihnachtFast pünktlich ...Detektiv Donald Duck: Diebstahlt unterm TannenbaumDer WeihnachtsbriefboteBesinnliche ErinnerungDer WeihnachtsbriefDetektiv Donald Duck: Verschwörung zum FestDie Invasion der NapfkuchenMaßvolle GeschichteDetektiv Donald Duck: Der Weihnachts-WettbewerbAuf den Hund gekommenAb dem 4. November ist der Sonderband LTB "Nikolaus 01" (EUR 8,50) im Handel und im www.egmont-shop.de erhältlich. Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5064008