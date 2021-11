Die Fondsgesellschaft hat die Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Opportunity Fund erfolgreich abgeschlossen. Dem Fonds fliessen Mittel in Höhe von rund CHF 30 Millionen zu.Zürich - Die Fondsgesellschaft hat die Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Opportunity Fund erfolgreich abgeschlossen. Dem Fonds fliessen Mittel in Höhe von rund CHF 30 Millionen zu. Die in der Zeit vom 11. bis 29. Oktober 2021 durchgeführte Kapitalerhöhung für den HSO Fund wurde deutlich überzeichnet und konnte mit einem Emissionserlös von CHF 30.1 Millionen erfolgreich abgeschlossen werden.

