Der britische Telekomkonzern BT Group (ISIN: GB0030913577) will wieder eine Dividende ausschütten. Die Aktionäre sollen am 7. Februar 2022 (Ex-Dividenden Tag: 30. Dezember 2021) eine Zwischendividende in Höhe von 2,31 Pence (ca. 2,72 Eurocent) erhalten. Für das Fiskaljahr 2022 ist insgesamt eine Dividende in Höhe von 7,70 Pence geplant. Die BT Group will ihre Dividende wieder auf halbjährlicher Basis auszahlen, ...

