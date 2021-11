Infineon hat eine aktuell laufende Serie von 10 Tagen im Plus. Was machte die Infineon-Aktie in der Vergangenheit nach 10 Tagen Plus? In 0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 0 Prozent nach unten und in 100 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 1). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.81%, 1.81%, 1.07%, 0.58%, 0.03%, 2.14%, 0.74%, 0.78%, 1.65%, 1.50% (Gesamtzuwachs: 11,64%). (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.11.)

Den vollständigen Artikel lesen ...