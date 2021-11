Immer mehr ETF-Anleger wollen nachhaltig investieren: Fast die Hälfte der Neugelder fließt in ESG-ETFs. Daneben interessieren sich Anleger aber auch für die Rohstoff-Hausse und für Kryptowährungen. 2. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow ringen die Politiker um eine Einigung im Kampf gegen den Klimawandel - in der ETF-Welt ist das Thema Energiewende längst ganz oben auf der Agenda. Von den 92 Milliarden Euro an Neugeldern, die in den ersten neun Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...