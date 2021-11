Der Biotech-Konzern Evotec ist wieder an der Nasdaq notiert. Die dafür in den USA erfolgte Kapitalerhöhung spielte 435 Millionen US-Dollar ein, wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Handelsstart werde für den heutigen Donnerstag erwartet. Die US-Börsenaufsicht SEC habe dafür die Genehmigung erteilt.Es wurden 22 Millionen sogenannte Hinterlegungsscheine (ADS) zu 21,75 US-Dollar je Stück angeboten und platziert. Jeder in Amerika gehandelte Aktie entspricht ...

