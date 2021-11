Der Dax erreichte heute Morgen eine neues Allzeithoch! Der Wert lag um 8:24 Uhr bei 16.042,50 und damit höher als die bisherige Bestmarke von 16.030,33 Zählern vom 13.August. Jahresend-Rally vom DAX Von der Fed gingen positive Impulse für den Aktienmarkt aus. Noch in diesem Monat will die US-Notenbank ihrem Krisenmodus verlassen und die milliardenschweren Anleihekäufe schrittweise senken. Das sah man als starkes Zeichen für die Wirtschaft an. An ...

