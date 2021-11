Der chinesische Hersteller Aiways wird seine batterieelektrischen SUVs ab dem kommenden Jahr in Kooperation mit Alcomotive als exklusivem Vertriebspartner auch in der Schweiz verkaufen. Das E-SUV Aiways U5 wird ab Anfang 2022 in der Schweiz erhältlich sein, das elektrische SUV-Coupé Aiways U6 soll im Laufe des ersten Quartals 2022 folgen. Aktuell ist Aiways in Europa in den Ländern Italien, Frankreich, ...

