Die OMV ist Mitglied von "Together for Sustainability" (TfS) geworden. TfS ist eine Initiative der chemischen Industrie zur Bewertung und Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken in der globalen Lieferkette. Sie unterstützt und fördert die Prinzipien des UN Global Compact und der Initiative Responsible Care. Damit erweitert die OMV die bisherige Mitgliedschaft des Tochterunternehmens Borealis auf die gesamte OMV Gruppe.

Den vollständigen Artikel lesen ...