NOVEMBER 04, 2021, Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass U-Pb-Zirkon-Datierungen an vier porphyrischen Intrusivzentren in einem Gebiet von 140 mal 50 Kilometern einen bisher unerkannten miozänen metallogenen Gürtel definiert haben, der mit bedeutenden geochemischen Anomalien bei BLEG, Float und Outcrop-Cu-Au auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Previsto in Peru verbunden ist.

Höhepunkte:

- Radiometrische Datierungsarbeiten von Hannan haben einen bisher unerkannten miozänen Kupfer-Gold-Metallogengürtel in der Sub-Anden-Zone in Zentralperu identifiziert, wobei acht Porphyrproben in einem Gebiet von 140 mal 50 Kilometern ein Alter zwischen 21,5 Ma und 12,2 Millionen Jahren (Ma"; frühes bis mittleres Miozän) aufweisen.

- Dieses neue Gebiet überschneidet sich altersmäßig mit dem magmatischen Bogen des Miozäns in der Westkordillere Perus, wo einige der größten porphyrischen Kupfer+-Gold und epithermalen Goldlagerstätten Perus zur gleichen Zeit entstanden sind. Diese Arbeit "zeichnet" die Karte neu, wo solche Lagerstätten gefunden werden können, und bestätigt Hannans Annahmen, dass Previsto einen neuen Suchraum in einem Land darstellt, von dem man annimmt, dass sein Explorationspotenzial ausgereift ist. (Abbildung 2).

- Hannan hat weiterhin zusätzliches Land abgesteckt und seine Landposition um 7 % auf insgesamt 113.200 ha (1.132 qkm) erweitert. Vierzehn Bergbaukonzessionen für 13.500 ha (135 qkm) sind nun erteilt (Abbildung 3).

- Das Unternehmen arbeitet derzeit mit lokalen Akteuren zusammen, um die nächsten Schritte zu planen.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Durch die Erkundung vor Ort und moderne wissenschaftliche Methoden hat Hannan einen neuen Porphyr-Kupfer-Explorationsbezirk in nicht-traditionellen Gebieten der peruanischen Sub-Anden-Region definiert. Alle Daten werden so interpretiert, dass sie den Zeitpunkt der Einlagerung der porphyrischen Intrusionen und der damit verbundenen Mineralisierung darstellen. Das Vorhandensein von magmatischen Gesteinen aus dem Miozän in der subandinen Zone von Previsto wird als regional ungewöhnlich und als potenziell bedeutende Entdeckung für zukünftige Entdeckungen angesehen. Das Beispiel von Bajode laAlumbrera (gemessene Ressource vor dem Abbau: 695 Mt @ 0,51 % Cu, 0,66 g/t Au) in Argentinien, das etwa 150 Kilometer östlich von gleichzeitigen Porphyrlagerstätten in den chilenischen Anden liegt, ist das beste Beispiel für "junge" Porphyrlagerstätten, die sich in einer Back-Arc-Umgebung befinden, d.h. weit innerhalb ihrer vulkanischen Bogenzeitgenossen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Interessenvertretern, um die Exploration in diesem Gebiet voranzutreiben".

Das Projekt Previsto, das sich 300 Kilometer südlich des zu 100 % von Hannan kontrollierten Kupfer-Silber-Sedimentprojekts San Martin befindet, definiert einen bisher unbekannten Mineralisierungsgürtel innerhalb eines 140 mal 50 Kilometer großen Gebiets (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet umfasst flache marine bis kontinentale Sedimentgesteine aus dem oberen Perm bis zum Miozän, die während mehrerer Deformationsereignisse in den Anden eine beträchtliche Verkürzung in WNW-OSO-Richtung erfahren haben, wobei es zu Faltungen und Überschiebungen kam. Die Theis-Datierung deutet darauf hin, dass mäßig oxidierte, kalkalkhaltige Intrusionen mit mittlerem bis hohem K-Gehalt - Gesteinsarten, die üblicherweise mit porphyrischen Kupfer-Gold-Lagerstätten auf der ganzen Welt in Verbindung gebracht werden - während des frühen bis mittleren Miozäns in dieses deformierte Sedimentpaket eindrangen, etwa 140 Kilometer östlich des gleichaltrigen magmatischen Bogens in der peruanischen Kordillere.

Bei Previsto wurden im Rahmen regionaler Explorationsarbeiten sieben Porphyr-/Skarn-Ziele identifiziert, die mit Cu-Au-Mo-Ag- und geringeren Pb-Zn-Sn-W-Anomalien in Verbindung stehen, und zwar anhand mehrerer Datensätze, einschließlich Bachsediment-, Aufschluss- und Geröllproben, geologischer Kartierungen und regionaler Luftmagnetik. Die Beschaffenheit der Ziele befindet sich noch in einem frühen Stadium. Das gesamte Gebiet ist nur dünn bedeckt, und es wird geschätzt, dass <1 % des Grundgesteins zu Tage tritt.

Das am weitesten fortgeschrittene Projekt befindet sich bei Previsto Norte, wo eine große Anzahl kupferhaltiger Gesteinsbrocken mit einer Vielzahl von porphyrischen Intrusionen mit starker hydrothermaler Alteration und Quarzgängen vorkommt. Es wurden Werte von bis zu 25,6 % Kupfer und 28 g/t Silber (früherer Bericht) gefunden. Goldanomale Gesteinsbrocken sind ebenfalls vorhanden, wobei 0,9 g/t Gold und 0,12 % Kupfer aus einer stark ausgelaugten hydrothermalen Brekzie mit porphyrischen Gesteinsbrocken ermittelt wurden.

Hannan arbeitet eng mit den lokalen Interessenvertretern in dem Gebiet und der Regionalregierung zusammen, um die nächsten Schritte für das Projekt zu planen, nachdem vor kurzem 14 Bergbaukonzessionen für 13.500 ha (135 km²) erteilt wurden (Abbildung 3).

Technischer Hintergrund

Die Uran-Blei-Datierung ("U-Pb") ist eine etablierte und genaue radiometrische Datierungsmethode zur Bestimmung des Alters der Gesteinsbildung. Die Methode wird in der Regel auf Zirkon angewandt, da dieses Mineral Uran- und Thoriumatome in seine Kristallstruktur einbaut, Elemente, die dann durch radiogenen Zerfall mit einer gut bekannten Geschwindigkeit Blei erzeugen. Da Zirkon bei der Bildung während magmatischer Prozesse Blei stark abstößt, kann durch die Messung des Verhältnisses von Blei zu Uran in einer Gesteinsprobe deren Alter genau bestimmt werden.

Hannan beauftragte Zirchron LLC, Tucson AZ, USA, mit der Durchführung der Datierungsarbeiten in Previsto. Die Zirkone wurden mit einem Elektroimpuls-Disaggregator, einem Sieb und einem Wilfley-Wassertisch, einem paramagnetischen Frantz-Separator und einer MEI-Separation mit schwerer Flüssigkeit von der Gesteinsmatrix getrennt, bevor sie in Epoxidharzscheiben montiert und poliert wurden. Das U-Pb-Alter der Zirkone wurde im Labor für radiogene Isotope und Geochronologie (RIGL) der WSU mit einem Analyte G2 193 Excimer-Laserablationssystem gemessen, das mit einem induktiv gekoppelten Thermo-Finnigan Element 2 Einzelkollektor-Plasma-Massenspektrometer gekoppelt war.

Von den zehn datierten Proben ergaben acht Daten zwischen 21,5 Ma und 12,2 Ma (frühes bis mittleres Miozän), während zwei Proben Daten älterer Intrusionen aufwiesen, nämlich 119,5Ma +/1 1,4Ma (frühe Kreide) und 298,3Ma +/3,3Ma (frühes Perm).

Alle mineralisierten Proben von Previsto wurden von Hannan-Geologen entnommen. Die Proben wurden mit Hilfe von rückverfolgbaren Paketen über Drittanbieter zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, die Riffelspaltung von 250 g und die Pulverisierung von mehr als 85 % auf 75 Mikrometer. Die Brecher und Pulverisierer wurden nach jeder Probe mit unbrauchbarem Material gereinigt. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. m Kanalproben werden als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben angesehen, und die angegebenen Probenbreiten entsprechen ungefähr der tatsächlichen Breite der Mineralisierung, während Schürfproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück darstellen.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

