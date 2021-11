Die Deutsche Lufthansa war so etwas wie das Sinnbild der Corona-Krise. Die Umsätze waren im vergangenen Jahr beinahe komplett weggebrochen. Doch jetzt hat sich das Unternehmen spürbar erholt, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Denn die Airline verzeichnet nun schon den zweiten Tag in Folge massive Kursgewinne und erobert damit verloren gegangenes Terrain in beeindruckender Manier zurück…

Gestern veröffentlichte die Lufthansa ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 50 Prozent auf rund 5,2 Milliarden Euro gesteigert, wovon am Ende trotz zahlloser Sonderausgaben sogar ein wenig Gewinn übrig blieb (17 Millionen Euro). Der Aktienkurs sprang darauf rund sieben Prozent nach oben. Heute ...

