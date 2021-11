Köln/Bonn (ots) -Jungunternehmerin gründet plastikfreies Startup und bringt das Ritual des Hammams in deutsche Badezimmer!Link audio/podcast: https://we.tl/t-Gr0XVYAvbyAnmoderation:Wir haben mit Melda Yilmaz gesprochen, wieso ein kleines Stück Seife unser Konsumverhalten ändern kann, oder zumindest Veränderungen anstößt, warum der 24-jährigen Unternehmerin Umweltschutz und female Empowerment besonders am Herzen liegen und was sie mit ihrer Marke von nahezu allen anderen Seifemarken abhebt:Schönen Guten Tag, Frau Yilmaz...O-Ton 1: "Hallo, schön, dass Sie zuhören!"Ein kleines Stück Seife in meinem Badezimmer und eine jahrhundertalte Tradition sollen unser krisenhaftes Konsumverhalten ändern? Wie soll das funktionieren?O-Ton 2: "Wir leben in einer sehr schnell lebigen Gesellschaft, und genau so schnell und umweltschädigend ist auch unser Konsum!Und was heisst das konkret?O-Ton 3: "Hierbei ersetzt ein Stück Seife im Schnitt 2-3 Produkte!"Was ist der Gedanke hinter Banyô? Wie ist das alles entstanden?O-Ton 4: "Banyô ist durch den Gedanken von Umweltschutz entstanden. Eine der festen Säulen von Banyô ist definitiv die Rücksicht auf die Umwelt. Deswegen ist Banyô plastikfrei!"Was sagen Sie denn den Menschen, die sich noch nicht so mit dem Thema Plastik auseinander gesetzt haben, dürfen die auch zu Ihnen kommen?O-Ton 5: "Wir akzeptieren jeden in seiner Art und in seiner Bemühung perfekt umperfekt plastikfrei zu sein!Sie sprechen von 3 Säulen, auf denen Banyô gegründet wurde. Welche sind das?O-Ton 6: "Banyo wurde auf 3 Säulen gegründet. Die Säule der Achtsamkeit, der Empathie und die Säule der Ganzheitlichkeit! Und alles, was wir in Angriff nehmen, und alles, was wir planen und jede Kollektion, die wir herausbringen wird im Hinblick auf diese 3 Säulen konzipiert und umgesetzt!"Sie haben ja einen sehr feinen kleinen Film gedreht über ihr Banyo Produkt, lassen Sie uns den doch zusammen anschauen:anbei der Beitrag als TV Version und als Online Version. https://we.tl/t-a6JHUsjfA6Vielen Dank für das freundliche Gespräch!Wir seifen das scheinbar wirklich! Weitere Infos zu Banyôs Missionen und plastikfreien Shops unter: www.banyo.deWie hat das Melda so schön gesagt? Wir seifen das! Und zwar ohne synthetische Farb und Duftstoffe!Zusammengefasst: Was macht dieses Produkt einzigartig?Plastikfrei (Produktion, Transport UND Vertrieb)!Nur die besten Inhaltsstoffe / Ingredients: Inhaltsstoffe sind Cosmos Organic zertifiziert! Was sind die Inhaltsstoffe? 72-75% Öle (organic: Olivenöl, Kokosöl aus kontrolliertemAnbau), Palmölfrei (hierfür würden Regenwälder gerodet)!Frei von synthetischen Geruchs- und Farbstoffen - ein ECHTER Geruch!Pressekontakt:Proremo GmbHGernotstr. 880804 Münchenin Kooperation mit:PAE Pictures GmbHAndreas KricklPappenheimstr.380335 MünchenOriginal-Content von: Banyô GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159751/5064235