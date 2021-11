Während China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug eigentlich korrigieren, läuft es für die asiatischen E-Auto-Werte recht gut. Das charttechnische Momentum wird in Hongkong zudem durch eine Nachricht mit politisch-wirtschaftlichem Hintergrund befeuert. Prompt lagen die Aktien im heutigen Handel wieder deutlich im Plus.Einerseits haben Hongkong-Aktien heute durch den gestrigen Zinsentscheid in den USA Rückenwind - die US-Märkte hatten bereits am Mittwochabend (deutsche Zeit) neue Höchstmarken erreicht. ...

