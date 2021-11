Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Beständigkeit der hohen Inflationswerte wird zum Problemfall, so Peter De Coensel, CEO von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Selbst die kleinste Inflationsüberraschung nach oben, die nicht dem Konsens entspreche, könne Schockwellen auslösen. Solche Schockwellen habe es in der vergangenen Woche in Australien gegeben. Die Politik der Australischen Zentralbank (RBA) einer expliziten Steuerung der Renditekurve sei vom Markt zerrissen worden. Die RBA strebe für die australische Staatsanleihe mit Fälligkeit April 2024 eine Rendite von etwa 0,10% an. Die Anleihe habe die letzte Woche bei 0,77% beendet, ein schwerer Schlag für die Glaubwürdigkeit der RBA. ...

