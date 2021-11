Die norddeutsche Autohandelsgruppe Krüll hat angekündigt, bis Sommer 2022 1,5 Millionen Euro in den Ausbau von Schnellladestationen in seinen acht Filialen in Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu investieren. Geplant sind insgesamt acht Stationen mit mindestens 150 kW Ladeleistung, an einer anderen Stelle in der Mitteilung ist von bis zu 350 kW die Rede. Als erster Betrieb wird die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...