A.I.S. Resources (TSXV: AIS, FRA: 5YHA) hat mit Aircore/RC-Bohrungen auf seinem Projekt Fosterville-Toolleen in direkter Nachbarschaft der berühmten Fosterville Mine von Kirkland Lake in den Goldfeldern von Victoria begonnen. In diesem zweiten Bohrprogramm peilt AIS zunächst 20 Bohrlöcher an. Das Gesamtprogramm soll 42 Bohrlöcher umfassen. Die Bohrlochtiefe wird im Durchschnitt 65 Meter betragen. Die Bohrungen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...