DJ SENTIMENT/Institutionelle immer bullischer - "Kontra-Indikator"

Von Herbert Rude

"Man könnte sagen, dass der Aktienmarkt in ein erstes Stadium der Euphorie eingetreten ist", sagt Behavioral-Finance-Analyst Joachim Goldberg zur neuen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse. Er verweist auf die institutionellen Anleger: Ihr Bullen-Anteil ist verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche um 10 Prozentpunkte gestiegen auf 62 Prozent. Das Lager der Bären schrumpfte um 3 Punkte auf 20 Prozent und der neutrale Anteil um 7 Punkte auf 18 Prozent.

Allerdings ging der Anteil der Bullen bei den Privaten um 3 Punkte auf 54 Prozent zurück. Da das Bärenlager um 2 Punkte auf 23 Prozent schrumpfte, nahm der neutrale Anteil um 5 Punkte auf 23 Prozent zu.

"Zum ersten Mal seit rund einem Vierteljahr sind die institutionellen Teilnehmer bullischer als ihre privaten Pendants eingestellt", so Goldberg. "Für regelmäßige Beobachter von Sentiment-Analysen stellen Stimmungswerte wie die aktuellen naturgemäß einen Kontra-Indikator für den laufenden bullischen Trend dar", warnt er.

Die Nachfrageseite sei bis 15.200 herunter ausgedünnt. "Auch ist damit zu rechnen, dass sich bereits bei kleineren negativen Anlässen der Drang nach Gewinnmitnahmen jenseits des Allzeithochs bei einigen Akteuren vergrößern wird".

US-Privatanleger nicht ganz so bullish

Nicht ganz so viel Optimismus herrscht an den US-Börsen, zumindest was die Privatanleger angeht. Der Anteil der Bullen stieg laut der neuen AAII-Umfrage auf 41,5 von 39,8 Prozent. Damit liegt er nach wie vor deutlich unter dem April-Hoch von 56,9 Prozent. Der Anteil der Bären ging auf 26,0 von 29,4 Prozent zurück, das neutrale Lager ist mit 32,5 nach 30,7 Prozent gut gefüllt. "Die Stimmung ist gut, aber überbordend ist sie bisher nicht", sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest.

November 04, 2021 07:15 ET (11:15 GMT)

