Hamburg (ots) -Das Magazin FOCUS-Money wählt den unabhängigen Immobilienfinanzierer Baufi24 (https://www.baufi24.de/) zu einem der fairsten Baufinanzierer Deutschlands. Baufi24 erreichte in allen fünf Einzeldisziplinen 'faire Kundenberatung', 'faire Kundenkommunikation', 'fairer Kundenservice', 'faires Produktangebot' und 'faires Preis-Leistungs-Verhältnis' die Bestnote "Sehr gut".In seiner aktuellen Ausgabe vergibt das Wirtschaftsmagazin im Rahmen einer Befragung von fast 2.500 Immobilienbesitzern Noten für die Kundenberatung, das Produktangebot, die Kundenkommunikation sowie den Kundenservice und das Preis-Leistungsverhältnis. Die repräsentative Online-Studie untersuchte 15 Banken und 19 Vermittler. Dabei wurden 2.458 Kundinnen und Kunden zu 29 Service- und Leistungsmerkmalen befragt.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Panels bewerteten im September und Oktober bis zu zwei Baufinanzierer, mit denen sie in den vergangenen 36 Monaten Erfahrungen gemacht haben. Insgesamt gaben die Verbraucher 2.699 Urteile ab. Für jedes Service- und Leistungsmerkmal wurde hierbei ein Indexwert ermittelt. Anschließend ordneten sie die Attribute den Kategorien zu."Baufi24 lebt Transparenz, Offenheit und Individualität auch intern. Es macht uns stolz, dass diese Werte auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden", sagt Tomas Peeters, CEO von Baufi24. "Wir begrüßen, dass FOCUS-Money keine Lockkondition auszeichnet. Im Vordergrund dieser Studie stehen die hohe Beratungsqualtität und ehrliche Konditionen, die für den Kunden realisierbar sind", so Peeters weiter. Baufi24 berät seine Kunden hinsichtlich Bau- und Anschlussfinanzierungen online und in 60 regionalen Geschäftsstellen. Immobilienkäufer profitieren bei Baufi24 von einem umfassenden Marktüberblick und einem individuellen Finanzierungskonzept, das krisensicher und verständlich ist.Über Baufi24Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler für Baufinanzierung, Bausparen und Kredite. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und agiert seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 450 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit 60 franchise-betriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24-Gruppe gehören die Konsumentenangebote Baufi24, Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt die Baufi24-Gruppe rund 120 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München.Über die StudieDie Kölner ServiceValue GmbH untersuchte im Auftrag von FOCUS-MONEY die Fairness der wichtigsten Baufinanzierer bereits zum elften Mal. Das Analyse- und Beratungsunternehmen hat dazu in einer repräsentativen Online-Studie 2.458 Kunden von 15 Banken und 19 Vermittlern zu 29 Service- und Leistungsmerkmalen - den sogenannten Fairness-Attributen - befragt. Jeder Teilnehmer des Online- Panels durfte im September und Oktober bis zu zwei Baufinanzierer bewerten, bei denen er in den vergangenen 36 Monaten Kunde war. Die Verbraucher gaben 2699 Urteile ab. Daraus ermittelten die Marktforscher für jedes Service- und Leistungsmerkmal einen Indexwert. Anschließend berechneten sie die Durchschnittswerte für die Leistungsprofile jedes Baufinanzierers.Um die Stärken und Schwächen der Anbieter näher zu beleuchten, definierten die Fachleute fünf Fairness- Kategorien und ordneten ihnen die Attribute zu. Für jeden Bereich ermittelten sie anschließend eine Teilnote. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Geschäftsmodelle unterschieden sie beim Ranking zwischen Banken und Vermittlern. Das Urteil "Fairster Baufinanzierer" ergibt sich aus den Bewertungen der fünf Kategorien, die zu gleichen Teilen in das Gesamtergebnis eingeflossen sind: Die Note "Gut" erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Wer über dem Durchschnitt aller "Guten" liegt, bekommt sogar das Spitzen-Urteil "Sehr gut".