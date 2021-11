Rosenheim (www.fondscheck.de) - Vor vier Wochen hatten wir an dieser Stelle getitelt "Neue Einstiegsmöglichkeiten in die boerse.de-Fonds", und tatsächlich haben sich die Kurse danach wieder kräftig nach oben entwickelt, so das Aktienfonds-Team von boerse.de.So habe der ausschüttende boerse.de-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY) +2,7% gewonnen und in der thesaurierenden Tranche (ISIN LU2115464500/ WKN A2PZMR) seien es +3,3% gewesen. Im ausschüttenden boerse.de-Weltfonds (ISIN LU2115466117/ WKN A2PZMU) sei es um +4,6% nach oben gegangen und in der thesaurierenden Weltfonds-Tranche (ISIN LU1839896005/ WKN A2JNZK) sogar um +5,5%. Gegenüber Jahresanfang seien die Wertentwicklungen sehr erfreulich: ...

