Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Fed hat sich zu ihrer Geldpolitik geäußert und entschieden, im November die Anleihenkäufe zurückzufahren. Der Leitzins bleibt erst einmal auf dem aktuell niedrigen Niveau. Für Thu Lan Nguyen von der Commerzbank hat die Fed die Erwartungen erfüllt. Ein großes Thema an den Märkten war zuletzt auch die Inflation. Nguyen glaubt allerdings, dass es zu einer Normalisierung kommen dürfte. Dementsprechend seien die Risiken nicht so hoch wie am Markt befürchtet. Wie die Expertin die Aussichten in Europa und die weitere Entwicklung beim Währungspaar Euro/US-Dollar sieht, erfahren Sie im folgenden Interview.