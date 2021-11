DJ Blender Bites vermeldet Meilenstein und erheblichen Rekordanstieg. Ein Produktionsplus von 2934%!

Blender Bites vermeldet Meilenstein und erheblichen Rekordanstieg. Ein Produktionsplus von 2934%!

Blender Bites Limited (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2), ein kanadisches Food-Tech-Unternehmen, das vorportionierte und tiefgekühlte pflanzliche Smoothies in Bio- Qualität entwickelt, freut sich bekannt geben zu können, dass es für den Monat Oktober eine bemerkenswerte Steigerung bei der Produktion seiner Smoothie-Pucks gab.

Die Produktionsmenge der Superfood-Smoothies von Blender Bites erhöhte sich im Oktober um erstaunliche 2934 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2020. Im Oktober 2020 produzierte das Unternehmen 9.216 seiner Superfood-Smoothie-Pucks, während im Vergleichszeitraum des laufenden Jahres 279.648 dieser Smoothie Pucks hergestellt wurden.

Blender Bites ist das erste Unternehmen, das einen vorportionierten Smoothie-Puck für den kanadischen Markt herstellt. Die biozertifizierten, gentechnikfreien, pflanzlichen Smoothie-Pucks sind derzeit in über 800 Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich. Das Unternehmen kann eine größere Klientel bedienen, da der Vertrieb auf eine Reihe von kanadischen Club Stores ausgeweitet wurde, und um die steigende Nachfrage seitens der Verbraucher zu befriedigen.

Die gestiegenen Produktionszahlen sind das Resultat der neu eingeführten Vertriebsstandorte des Unternehmens, der rasch steigenden Nachfrage und der weisen Voraussicht des Unternehmens, seine Produktionsanlage in den Monaten vor dem Übergang von einem Privatunternehmen zu einem an der Canadian Securities Exchange notierten Emittenten im September 2021 zu modernisieren.

"Blender Bites stellt mit seiner Produktion für den Monat Oktober weiterhin Rekorde auf. Aufgrund der Umsetzung seiner umfangreichen Expansionspläne geht das Unternehmen davon aus, dass der November der Monat mit der höchsten Produktion seit Gründung sein wird", kommentierte Chelsie Hodge, CEO des Unternehmens, den exorbitanten Produktionsrekord.

Zudem vermeldete das Unternehmen sein erstes US-Vertriebspartnerabkommen mit der Firma "Active Marketing Group Inc." (AMG). Das könnte schon bald zu einer weiteren Erhöhung der Produktionszahlen führen, denn dank der Partnerschaft mit "AMG" könnten die Produkte von Blender Bites an über 50.000 Einzelhandelsstandorten in den Vereinigten Staaten angeboten werden und damit eine noch größere Anzahl neuer Kunden erreichen.

Blender Bites gilt als Vorreiter im wachsenden Markt der Smoothies

In den Vereinigten Staaten erzielte der Markt für Smoothies im Jahr 2019 ein Marktvolumen von 12,1 Milliarden US-Dollar und dürfte mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 10,1 % bis zum Jahr 2026 auf 17 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Bei vorportionierten, tiefgekühlten Smoothies hat sich Blender Bites bereits eine Vorreiterrolle erarbeitet und reitet schon seit einiger Zeit auf der grünen Nachhaltigkeitswelle mit. Bei den "Smoothie-Pucks" des Food-Unternehmens steht die Funktionalität im Vordergrund, sie sind aber vor allem wegen ihrer hohen Nährstoffdichte sehr gesund. Die tiefgefrorenen "Pucks", aus denen im Blender-Bites-Mixer köstliche grüne Smoothies werden, sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sättigenden Ballaststoffen, liefern aber verhältnismäßig wenig Kalorien.

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern eine äußerst nahrhafte und bequeme Smoothie-Lösung in Bioqualität anzubieten. Jede Portion enthält eine Mischung aus Bio-Früchten, grünem Gemüse und funktionellen Zusatzstoffen. Blender Bites Produkte haben eine zertifizierte Bioqualität, die in ganz Kanada und in den USA vertrieben werden und derzeit in mehr als 800 Geschäften erhältlich sind.

Nachhaltigkeit - erst Konsumtrend, dann Wirtschaftsfaktor

"Zero waste" und "bio" liegen voll im Trend - die deutliche Produktionssteigerung der Blender Bites Limited (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2) könnte bereits ein erster Indikator für einen kurz bevorstehenden Kursanstieg der Aktie sein. Außerdem sind alle Nachhaltigkeitsindizes des Unternehmens im "grünen Bereich", das könnte ein weiterer wichtiger Faktor für das bevorstehende Wachstum des Unternehmens sein, zumal nachhaltiges Anlegen immer populärer wird.

Für 2022 hat das Unternehmen die Markterweiterung für den Bio-Umsatz-Spitzenreiter, USA, geplant. Wer jetzt einsteigt, könnte eine nahezu perfekte Einstiegsgelegenheit haben, denn das Unternehmen befindet sich noch in einer Frühphase der Unternehmensgeschichte und die Aktien scheinen auf dem aktuellen Niveau noch deutlich unterbewertet zu sein.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes "Easy Smoothie"-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält.

Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Produkte von Blender Bites werden in ganz Kanada vertrieben und sind derzeit in mehr als 800 Geschäften erhältlich, unter anderem bei den Handelsketten Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

