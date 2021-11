DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland findet wegen des "Tags der Einheit des Volkes" kein Handel statt, in Singapur ruhte der Börsenhandel wegen "Deepavali".

FREITAG: In Schweden findet am Tag vor dem dortigen Feiertag zu Allerheiligen ein verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 Uhr MEZ) statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.661,25 +0,2% +25,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.196,75 +0,4% +26,0% Euro-Stoxx-50 4.333,18 +0,5% +22,0% Stoxx-50 3.750,68 +0,4% +20,7% DAX 16.052,89 +0,6% +17,0% FTSE 7.272,89 +0,3% +12,2% CAC 6.978,93 +0,4% +25,7% Nikkei-225 29.794,37 +0,9% +8,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,73 +0,39 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,19 -0,02 -0,43 US-Rendite 10 J. 1,57 -0,04 -1,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,57 80,86 +2,1% 1,71 +73,2% Brent/ICE 83,80 81,99 +2,2% 1,81 +65,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,15 1.773,75 +0,4% +7,40 -6,2% Silber (Spot) 23,74 23,59 +0,6% +0,15 -10,1% Platin (Spot) 1.043,14 1.036,00 +0,7% +7,14 -2,5% Kupfer-Future 4,38 4,32 +1,3% +0,06 +24,2%

Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch geht es am Donnerstag mit den Ölpreisen wieder aufwärts. Die Akteure warten auf die Beschlüsse der Opec+-Konferenz am heutigen Donnerstag. Trotz der höheren Nachfrage scheinen die Ölförderländer nicht gewillt, die Fördermengen anzuheben.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen dürfte es am Donnerstag erneut aufwärts gehen, wenn auch in eher gemächlichem Tempo. Am Vortag hatte die US-Notenbank die Aktienkurse auf neue Rekordstände getrieben. Wie weithin erwartet, wird die Fed ihre monatlichen Anleihekäufe allmählich verringern und das Kaufprogramm im Juni kommenden Jahres auslaufen lassen. Zinserhöhungen sind jedoch noch nicht in Sicht. Hierbei könne die Fed "geduldig" sein, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Unter dem Strich bedeutet dies, dass vorerst weiter reichlich billiges Geld zur Verfügung stehen wird, das an den Aktienmärkten angelegt werden kann.

Dies beruhigt die Anleger, die sich nun wieder auf die bislang positiv verlaufene Bilanzsaison und ermutigende Konjunkturdaten konzentrieren können. Die Blicke richten sich auf den offiziellen Arbeitsmarkt für Oktober, der am Freitag veröffentlicht wird. Aus dem am Mittwoch vorgelegte Bericht des privaten Dienstleisters ADP ging hervor, dass im vergangenen Monat in der Privatwirtschaft erheblich mehr Arbeitsplätze entstanden als erwartet. Die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für den Servicesektor beeindruckten ebenfalls. Für Donnerstag sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche angekündigt, ferner die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im dritten Quartal und die September-Daten zur Handelsbilanz.

Zahlenausweise von - unter anderem - Qualcomm (vorbörslich +8%) und Booking Holdings (+4,6%) lieferten weitere Beweise dafür, dass Zweifel an der Erholung der US-Unternehmen von dem pandemiebedingten Einbruch unbegründet waren. Auch Zahlen und Ausblick des Computerspieleherstellers Electronic Arts (EA - +2,8%) überzeugten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom

21:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Dropbox Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Bellevue

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -81,00 Mrd USD zuvor: -73,25 Mrd USD 13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,2% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +7,4% gg Vq 2. Quartal: +1,3% gg Vq 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 275.000 zuvor: 281.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Anleger seien erleichtert, dass nun endlich Klarheit über den zukünftigen Kurs der US-Notenbank bestehe, so ein Teilnehmer zum Ergebnis der Zinssitzung vom Vorabend. Stützend an den Börsen wirkt derweil weiter die gut laufende Berichtssaison. Der DAX erreichte im Verlauf ein Rekordhoch. Rückenwind kommt auch vom Dollar, der deutlich anzieht und die Verluste wieder mehr als wettmacht, die er unmittelbar nach der Bekanntgabe der Beschlüsse der US-Notenbank am Vorabend eingefahren hatte. Starke Zahlen kommen weiterhin aus dem Finanzsektor. Sowohl ING (+1,3%) als auch Commerzbank (+6,4%) und Societe Generale (+2,2%) haben die Erwartungen an die Quartalsberichte deutlich übertroffen. Auch Credit Suisse (+0,7%) hat beim Nettogewinn die Analystenprognosen geschlagen. Hier stehen aber mehr Nachrichten zum Umbau und zur Strategie im Fokus. Merck (+1,3%) hat den Gewinn unerwartet deutlich gesteigert und zudem die Prognosen erhöht. BT Group schießen nach starken Zahlen um 5 Prozent nach oben. Bei der Deutschen Post (+4%) steigt der Umsatz zwar stärker als der Gewinn. Dessen ungeachtet hat die Post aber die Prognosen heraufgesetzt. Bei Brenntag (-4,3%) bremst dagegen der Margendruck, denn der Umsatz ist bei dem Chemiekalienhändler ebenfalls stärker gewachsen als der Gewinn. Lanxess (-7%) hat deshalb bereits seine Prognose gekappt. Negativ bewertet wird auch die Entwicklung bei Heidelbergcement (-4,3%). Nach den Zahlen sind Vonovia (+1,5%) gesucht. Wie erhofft wurde die Gewinnprognose leicht erhöht. In Hausse-Laune zeigen sich Manz (+19%). Grund ist ein gewonnener Großauftrag von BMW. Ein Übernahmeangebot gibt es für Alstria Office. Brookfield bietet 19,50 Euro je Aktie, worauf der Kurs um 17,3 Prozent nach oben springt auf 19,50 Euro. Der Pharmariese Roche (+2,5%) will die volle strategische Unabhängigkeit erlangen und kauft vom Wettbewerber Novartis dessen Roche-Anteile zurück. Das Gesamtvolumen des Rückkaufs beläuft sich auf etwa 19 Milliarden Franken. Roche bekräftigte zudem seinen aktuellen Geschäftsausblick.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1554 -0,5% 1,2096 1,2071 -5,4% EUR/JPY 131,6492 -0,5% 132,4629 132,2888 +4,4% EUR/CHF 1,0559 -0,2% 1,0943 1,0946 -2,3% EUR/GBP 0,8517 +0,4% 0,8606 0,8602 -4,6% USD/JPY 113,9115 -0,1% 109,5195 109,5875 +10,3% GBP/USD 1,3558 -1,0% 1,4054 1,4032 -0,8% USD/CNH offshore 6,4004 +0,1% 6,4405 6,4509 -1,6% Bitcoin BTC/USD 61.626,51 -1,86% 49.676,26 50.025,50 +112,1%

Nach der ersten schwächeren Reaktion am Vorabend auf die Aussagen der US-Notenbank zum weiteren geldpolitischen Kurs, geht es für den Dollar am Donnerstag stramm nach oben. Neben der schon erwarteten Ankündigung, ihr Volumen für die monatlichen Anleihekäufe zu senken, habe die US-Notenbank nur wenig zu den Zinsperspektiven durchblicken lassen, außer, dass sie flexibel bleibe, so die Analysten der ING. Damit werde der Fokus auf die weiteren Konjunkturdaten gelenkt, darunter den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag. Nach den jüngsten starken US-Konjunktursignalen dürften die Zeichen für den Dollar damit auf Aufwertung stehen. Die Devisenexperten verweisen auch darauf, dass sich die in der Pandemie angestaute Nachfrage in den kommenden Monate entfalten dürfte. Der Beginn der Normalisierung der US-Geldpolitik dürfte zu einer engeren Dollarliquidität und zu höheren Zinsen führen und damit einen festeren Dollar zur Folge haben, so das Fazit.

Das Pfund sackt ab, nachdem die Bank of England ihren geldpolitischen Kurs bestätigt und die Zinsen unverändert belassen hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

