Gamestop meldet aktuell, dass man mit einem Bankenkonsortium eine neue auf Vermögenswerte basierende revolvierende Kreditlinie ("ABL-Fazilität") in Höhe von 500 Millionen US-Dollar vereinbart hat. Diese neue fünfjährige ABL-Fazilität, die laut Aussage von Gamestop überzeichnet war (ein gutes Zeichen für das Vertrauen der Banken in das Unternehmen), ersetzt die bestehende Fazilität des Unternehmens in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...