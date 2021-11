DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Hamburg, 04. November 2021 - Die Investmentgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA, die sich auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisiert hat, erweitert ihr Portfolio durch eine Partnerschaft und den Erwerb einer Position in Pendulum. Pendulum hat in einer überzeichneten Private Sale Runde des zukünftigen PEN-Tokens mit strategischen Partnern aus der ganzen Welt 5 Mio. US-Dollar eingesammelt. Zu weiteren Teilnehmern des Vorverkaufs gehörten LD Capital, Duck DAO, 6K Starter, CRT Capital sowie hochkarätige Angel-Investoren wie Daniel Masters und Shiyan Koh (Hustle Fund). Das durch den Private Sale eingenommene Kapital wird für den weiteren Aufbau von Pendulum verwendet, einer Blockchain, die die Lücke zwischen Fiat und dezentralem Finanzwesen ("DeFi") überbrückt. Pendulum ist eine Blockchain mit der Ambition, das fehlende Bindeglied zwischen Fiat- und DeFi-Ökosystemen zu werden. SatoshiPay hat die Notwendigkeit dieser Art von Blockchain beim Aufbau des Zahlungsservices DTransfer erkannt. Meinhard Benn, CEO von SatoshiPay, kommentiert: "Wir haben die Pendulum Blockchain entwickelt, um die Währungen der Welt mit dem dezentralem Finanzwesen zu verbinden. Die letzten Monate waren bereits eine großartige Reise für Pendulum von der ersten Idee bis zum Prototyp und dem erfolgreichen privaten Vorverkauf von PEN, und wir stehen natürlich erst ganz am Anfang." Das Blockchain Projekt wurde im Mai 2021 mit einem Zuschuss der Stellar Development Foundation für Forschung und Entwicklung gestartet. Der erste Prototyp von Pendulum, der eine Brücke zu Stellar und einem automatisierten Market Maker (AMM) darstellt, ist jetzt im internen Pendulum-Testnet verfügbar. Mit den über 15 Fiatwährungs-Token von Stellar und den lokalen Integrationen in die traditionelle Bankeninfrastruktur, den Smart-Contract-Fähigkeiten von Pendulum und den Brücken zu Ethereum und Polkadot wird das DeFi-Ökosystem Zugang zu der immensen Liquidität der Devisenmärkte haben. Stellar-basierte Dienste können alle Arten von DeFi-Protokollen mit Schwerpunkt auf Fiat-Tokens nutzen, einschließlich automatisierter Market Maker (AMMs), die den Devisenhandel ohne Zwischenhändler ermöglichen, oder Kredit-Protokolle für sofortige Liquidität in verschiedenen Währungen. Die nächsten Schritte für Pendulum sind ein öffentliches Testnet und Mainnet, die Einführung von performanten Smart Contracts in das Stellar-Netzwerk und die gleichzeitige Erweiterung des Polkadot/Kusama-Ökosystems um eine Reihe von robusten Fiat-Assets. Da das Pendulum-Projekt in einem beachtlichen Tempo wächst, sucht das Team nach zusätzlichen Entwicklern. Susanne Fromm, CEO von coinIX, freut sich, Pendulum als Investor zu unterstützen: "Pendulum schafft eine Brücke zwischen Fiat-Stablecoins im Stellar-Netzwerk und den Ökosystemen von Ethereum und Polkadot. Dies eröffnet neuen Nutzergruppen die Möglichkeit, DeFi-Renditen zu erzielen und fördert die Massen-Adoption dezentraler Finanzsysteme."

Über die coinIX Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwaltung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in über 40 klassische Kryptowerte, Token-Projekte (z.B. SAFTs) und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen (ISIN DE000A2LQ1G5). www.coinix.capital

Über Pendulum Pendulum ist eine Open-Source-Blockchain, die auf dem bewährten Parity Substrate Framework aufbaut und darauf abzielt, die fehlende Verbindung zwischen Fiat- und DeFi-Ökosystemen durch ein ausgeklügeltes Smart-Contract-Netzwerk herzustellen. Pendulum verbindet DeFi mit Devisenmärkten, baut via automatisierten Market Maker (AMMs) skalierbare Liquiditätspools für Fiatwährungen und schafft Renditemöglichkeiten für Inhaber von Fiat Token.

Website: pendulumchain.org

