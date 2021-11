Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deka ergänzt ihre nachhaltige ETF-Produktfamilie um den Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF (ISIN DE000ETFL599/ WKN ETFL59), so die DekaBank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser börsengehandelte Indexfonds investiert in Unternehmensanleihen aus Europa und bildet als weltweit erster ETF einen klimafreundlichen Rentenindex von MSCI ab. ...

