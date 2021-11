DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

ACCENTRO gibt Finanzkalender für das Jahr 2022 bekannt Berlin, 4. November 2021 - Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG gibt den Finanzkalender für das Jahr 2022 bekannt. Zugleich wird der Termin für die Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2021 auf den 30.11.2021 (vorher: 9.11.2021) verlegt. Finanzkalender 2022 - 28.04.2022: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 - 31.05.2022: Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum 31.03.2022 - 22.06.2022: Ordentliche Hauptversammlung - 31.08.2022: Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30.06.2022 - 30.11.2022: Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum 30.09.2022 Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2020 rund 5.200 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende ostdeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayern. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst vier Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an Eigennutzer und private Kapitalanleger, der Verkauf von Immobilienportfolien an institutionelle Investoren, der Aufbau und die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie die Vermarktung von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag Ansprechpartner für Investor Relations: Thomas Eisenlohr

