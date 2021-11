NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,13 Prozent auf 130,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 1,56 Prozent.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed mit dem Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen begonnen. Mit Zinsanhebungen will sich die Federal Reserve aber Zeit lassen, bestätige Fed-Chef Jerome Powell. Die Renditen von US-Anleihen sind seitdem etwas gefallen.

Robuste Daten vom Arbeitsmarkt belasteten die Anleihekurse nicht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind stärker als erwartet gefallen. Die Finanzmärkte warten jetzt auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Fed richtet ihre Geldpolitik stark am Arbeitsmarkt aus./jsl/bgf/eas