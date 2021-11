DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 04.11.2021

(NEU: Ausgabepreis Veganz, Handelsbeginn Mainz Biomed)

=== Mainz Biomed BV ERSTNOTIZ: 04.11.2021 BRANCHE: Entwicklung von molekulargenetischen Krebsdiagnostikprodukten SITZ: Mainz BÖRSENSEGMENT: Nasdaq EMISSIONSPREIS: 4 bis 6 Dollar VOLUMEN (WERT): erwartet bis zu ca 10 Millionen US-Dollar inkl. Mehrzuteilungsoption, Basisemission ca 8,4 Millionen US-Dollar (in der Mitte der avisierten Preisspanne) VOLUMEN (STÜCK): 2 Millionen Aktien plus mögliche Mehrzuteilungsoption GREENSHOE: 300.000 Aktien BÖRSENSYMBOL: MYNZ Veganz Group AG ERSTNOTIZ: 10.11.2021 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) ZEICHNUNGSFRIST: 27. Oktober bis 3. November 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 85 bis 110 Euro EMISSIONSPREIS: 87 Euro VOLUMEN (WERT): 47,6 Millionen Euro, Bruttoemissionserlös 33,8 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): gut 547.000 Aktien, davon 388.733 neue Aktien aus Kapitalerhöhung und 87.024 bestehende Aktien plus Mehrzuteilung GREENSHOE: 71.363 bestehende Aktien BEWERTUNG: Marktkapitalisierung rund 106,4 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: M.M.Warburg & CO als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner KONSORTIALMITGLIEDER: Quirin Privatbank als Co-Lead Manager BÖRSENSYMBOL: VEZ ISIN: DE000A3E5ED2 WPK: A3E5ED Performance One AG ERSTNOTIZ: 12.11.2021 BRANCHE: Lösungen für Digitalisierung der Marketing- und Absatzstrategie SITZ: Mannheim BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Börse Frankfurt ZEICHNUNGSFRIST: 26. Oktober bis 4. November 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 36 bis 46 Euro VOLUMEN (WERT): 10,6 bis 13,6 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu knapp 347.000 Aktien, davon 294.984 aus Kapitalerhöhung und 6.539 bestehende Aktien plus Greenshoe DATUM EMISSIONSPREIS: 04.11.2021 BEWERTUNG: 36 bis 46 Millionen Euro Marktkapitalisierung KONSORTIALFÜHRER: Quirin Privatbank AG als Global Coordinator und Sole Bookrunner BÖRSENSYMBOL: PO1 ISIN: DE000A12UMB1 WPK: A12UMB Henri Broen Holding BV ERSTNOTIZ: Ende 2021 (Ankündigung CEO) BRANCHE: Finanz- und Management-Holding SITZ: Kleve Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp) ERSTNOTIZ: voraussichtlich Dezember 2021 (Indikation Unternehmen, zuvor im November Entscheidung auf HV von Spac Yaculpa über Zusammenschluss) BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar ISIN: YAC (von Yucaipa) Trans-o-Flex Express GmbH ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2021 (angekündigt) BRANCHE: Logistik SITZ: Weinheim BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit Daimler Truck Holding AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt), Spin-off auf ao Hauptversammlung am 1. Oktober 2021 beschlossen BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien eine zusätzliche Aktie der Daimler Truck Holding AG Sono Group NV (Muttergesellschaft der Sono Motors GmbH) ERSTNOTIZ: Börsenzulassungsantrag bei der SEC eingereicht BRANCHE: Solarauto SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Nasdaq KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Global Coordinator KONSORTIALMITGLIEDER: Craig-Hallum als Co-Manager BÖRSENSYMBOL: SEV Autodoc ERSTNOTIZ: offen, Herbst 2021 möglich (Spekulation) BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) x+bricks Management GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 1. Quartal 2022 (spekulativ) BRANCHE: Immobilien SITZ: Frankfurt VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ) Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2022 (Aussage Ko-Gründer) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Börsenplatz in USA, Großbritannien, Kanada, eher nicht in Deutschland BEWERTUNG: dreistellige Millionen-Euro-Betrag (Aussage Ko-Gründer) 1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: spekulativ um Ostern 2022 BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Mymuesli ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro Stepstone (Jobportal-Tochter des Springer Verlags) ERSTNOTIZ: 2022 (spekulativ) BRANCHE: Stellenangebote SITZ: Berlin BEWERTUNG: ca 7 Milliarden Euro (spekulativ) Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde (Stand Juni 2021) N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: gut 9 Milliarden US-Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) Ottobock ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro Parship-Meet (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg BEWERTUNG: spekulativ 4 bis 5 Milliarden Euro Solarisbank ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt BEWERTUNG: ca 1,4 Milliarden Euro (Stand Oktober 2021) Babbel Group AG ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter BRANCHE: Sprachlern-Software SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard Best Secret GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira) BRANCHE: Online-Modehändler SITZ: Dornach bei München BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro BMZ Group ERSTNOTIZ: Option (spekulativ) BRANCHE: Batteriehersteller SITZ: Karlstein VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand Juni 2021) Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald Contentful ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021 BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO Müller im Juni 2021) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf Here ERSTNOTIZ: Börsengang über Spac geplant (spekulativ) BRANCHE: Navigationssoftware SITZ: BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Porsche AG ERSTNOTIZ: Spekulation BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Oldenburgische Landesbank (OLB) ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Bank SITZ: Oldenburg etyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar LR Health & Beauty Systems GmbH

