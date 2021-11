Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich weiter verschärft und ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung schlimmer als zunächst erwartet. Eine baldiges Ende der Engpässe bei Fachkräften ist demnach nicht in Sicht. Vom Fachkräftemangel in Deutschland ist schon seit Jahren immer wieder einmal die Rede. Aber: Nicht immer stimmt, was behauptet wird, und manchmal wird nicht mit offenen Karten gespielt. So gibt es den Vorwurf von Kritiker:innen, dass Interessensvertretungen oder Firmen die Debatte um Engpässe bei Fachkräften nutzen, um politische Entscheidungen anzufeuern. Mögliches Ziel: weiterhin auf günstige...

Den vollständigen Artikel lesen ...