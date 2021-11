Die Internationale Solarallianz (ISA) will die Stromnetze von 140 Ländern enger miteinander verbinden. Das Ziel ist, dass Solarstrom leichter von einem Land ins andere fließen kann. Das Konzept für das Solarstrom-Netz mit dem Titel "Green Grids Initiative - One Sun One World One Grid" (GGI-Osowog) wurde auf der COP26 Klimakonferenz in Glasgow vorgestellt. Entstanden ist die ISA bereits im Jahr 2015 auf der Klimakonferenz COP21 in Paris. Sie versteht sich als Plattform für die internationale Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...