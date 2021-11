Der einstmals größte Industriekonzern und das Vorbild von SIEMENS wird zügig umgebaut. Zurzeit laufen die Verhandlungen über den Verkauf der Gasturbinentechnik für AKWs an eine Tochter von EDF (ÉLETRICITÉ DE FRANCE). Ursprünglich wurde dieser Sektor von ALSTOM erworben und nun an die Franzosen zurückgegeben. SIEMENS war einer der Konkurrenten.GE konzentriert sich damit auf die drei interessantesten Sektoren mit jeweils sehr spezifischem Hintergrund: Anspruchsvolle Medizintechnik, neue Energietechnik und ebenfalls neue technische Ansätze für Verkehrstechnik. Die Umsatzziele werden etwas verschieden veranschlagt, zwischen 85 bis 95 Mrd. $ im kommenden Jahr, je nach Portfoliostruktur. Verhandelt wird zurzeit über mehrere Objekte zur Ergänzung. Marktwert dafür aktuell 117 Mrd. $, aber ohne ein berechenbares KGV, was erst Mitte des Jahres zuverlässig geschätzt werden kann.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 44! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 44:Themen u.a.:++ Wie weit reichen die Potenziale einer Weihnachtsrally?++ HOCHTIEF ist zurzeit der billigste Baukonzern Europas++ COMPLEO: 70 % Zwischengewinn!++ HEIDELBERGER DRUCK kommt zur Sache++ Alternative Nahrungsmittel sind das Pendant zur alternativen Energie++ GERRESHEIMER ist wieder gelandet++ TRATON - wo liegt die Kaufbasis?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info