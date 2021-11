NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Höhere Erträge hätten zu einem unerwartet guten Ergebnis geführt, schrieb Analystin Flora Bocahut am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Das Investmentbanking und der Mittelzufluss der Vermögensverwaltung hätten positiv überrascht, hob sie hervor./ag/ajx



ISIN: CH0012138530

