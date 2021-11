Berlin (ots) -Der Vorsitzende der Gesundheitsminister-Konferenz Klaus Holotschek hat sich vor dem Treffen in Lindau angesichts der aktuellen Corona-Lage geäußert."Die Dynamik ist, dass viele Menschen schon wieder in den Intensivstationen landen und dass ist sehr schnell jetzt gegangen." sagte er im ARD-Mittagsmagazin am Donnerstag.Er sprach sich gegen einen Lockdown aus: "Wir wollen keinen Lockdown mehr, weil wir Menschen haben, die geimpft sind oder genesen sind".Dafür schlug er ein erweitertes Testkonzept vor: "Deswegen müssen wir Maßnahmen ergreifen, die in die Richtung gehen, dass wir aus 3G, 3G+ machen also mehr PCR Test."Die Gesundheitsminister werden über das weitere Vorgehen diskutieren, um die Pandemie in den Griff zu kriegen, sagte er: "Wir müssen uns jetzt über die Booster - Impfungen unterhalten. Die müssen jetzt schnell vorangehen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5064581