FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 175 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe angesichts einer hohen Belastung durch Katastrophenschäden und fortgesetzter Übersterblichkeit ein gutes Quartalsergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der bevorstehenden Erneuerungsrunde Januar 2022 dürften die Preise voraussichtlich das fünfte Jahr in Folge steigen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 12:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 12:31 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

HANNOVER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de