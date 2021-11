05.11.1997: Austria Tabak: Austria Tabak mit IPO in Wien. Emissionserlös war 4,89 Mrd. ATS. Extrema:05.11.2008: Flop 3: voestalpine: -14.33% - [Flop 1: -15.7351% (12.03.2020), Flop 2: -15.56% (15.10.2008)] zum Kalender under MA200:05.11.2020: Addiko Bank: Am längsten unter MA200: 195 Tage (endete am: 05.11.2020) zum Kalender Positive Serie in Performance:05.11.2008: Andritz: Beste Performance Serie: 43.86% (4 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender 05.11.2008: EVN: Beste Performance Serie: 23.64% (3 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender 05.11.2008: OMV: Beste Performance Serie: 36.50% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender 05.11.2008: Strabag: Beste Performance Serie: 42.69% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender 05.11.2008: VIG: Beste Performance Serie: ...

