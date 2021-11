Einen echten Frühstart legt heute Build Your Dreams auf das Parkett. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund sieben Prozent. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 40,50 USD. Build Your Dreams ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Build Your Dreams-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund eins Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 40,79 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...