Das forschende Hamburger Biotech-Unternehmen EVOTEC sammelt in den USA 435 Mio. $ ein. Die ADS-Stückzahl bei der Nasdaq-Rückkehr wurde von 22 auf 20 Mio. Stück verringert, Abgabepreis je 21,75 $.



Wichtige Argumente pro EVOTEC sind gute Forschungsplattformen und das Know-how als Kooperationsspezialist. Der gemeinsam mit JingXin Pharma entwickelte Wirkstoff EVT201, ein Schlafmittel, befindet sich zurzeit in Testphase 3.



Die EVOTEC-Aktie hatte in diesem Jahr schon 45,83 € markiert und steht aktuell bei 38,12 €. Ein ADS repräsentiert eine halbe EVOTEC-Aktie, der Zuteilungspreis entspricht 37,67 € in der Original-Aktie.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

EVOTEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de