Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat heute beschlossen, die Bank Rate als maßgeblichen britischen Leitzins unverändert bei einem Wert von 0,10% zu belassen, so die Analysten der Nord LB.Erwartungsgemäß habe bei dieser Entscheidung keine Einstimmigkeit erzielt werden können. Michael Saunders und David Ramsden hätten für eine bereits am aktuellen Rand für höhere Zinsen gestimmt. Auch bei QE-Programmen seien zunächst keine Veränderungen vorgenommen worden. Hier sei es ebenfalls nicht zu einem einstimmigen Votum gekommen. Neben den beiden üblichen Verdächtigen - also Michael Saunders und David Ramsden - habe nun auch Catherine Mann für Anpassungen beim Quantitative Easing gestimmt. Dies sei allerdings keinesfalls eine überraschende Nachricht. In der Summe stehe es damit 6,5 zu 2,5 beim Spiel Tauben gegen Falken. ...

