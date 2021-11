Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow ringen die Politiker um eine Einigung im Kampf gegen den Klimawandel - in der ETF-Welt ist das Thema Energiewende längst ganz oben auf der Agenda, so die Deutsche Börse AG.Von den 92 Milliarden Euro an Neugeldern, die in den ersten neun Monaten dieses Jahres in in Europa registrierte Aktien-ETFs geflossen seien, seien 44 Milliarden Euro auf ESG-ETFs entfallen, wie Amundi melde. "Anleger switchten weiterhin von traditionellen in ESG-ETFs", habe der Emittent erklärt. Die Zuflüsse in ESG-Anleiheindices hätten sich auf 14 Milliarden Euro belaufen, was 46 Prozent der gesamten Zuflüsse entsprochen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...