Die US Energy Information Administration berichtete heute, dass die inländischen Erdgasvorräte in der Woche zum 29. Oktober um 63 Milliarden Kubikfuß gestiegen sind. Dies lag unter dem durchschnittlichen Anstieg von 70 Milliarden Kubikfuß, den die von S&P Global Platts befragten Analysten prognostiziert hatten. Die Gesamtvorräte liegen nun bei 3,611 Billionen Kubikfuß, 313 Milliarden Kubikfuß weniger als vor einem Jahr und 101 Milliarden Kubikfuß unter dem 5-Jahresdurchschnitt, so die Regierung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...