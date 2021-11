Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #11" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Gesprochen wird heute über RBI und AT&S, die gerade heissesten Aktien an der Wiener Börse, den guten Riecher von Edi Berger, dazu Lenzing. Weters geht es um Tempo 1,2 beim Hören des Podcasts "Von Bullen und Bären". Die November-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet und einen Rekord im Rosgix feiern kann.Hören: https://open.spotify.com/episode/7jger3zXXL2CNQHx4x4Kxa (11:05 Minuten)Podcast "Von Bullen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...