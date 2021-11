Vancouver, B.C. - 4. November 2021 - WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) ("WELL" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die positive Beeinflussung von Gesundheitsergebnissen gerichtet ist, indem es Technologien einsetzt, um Ärzte und deren Patienten weltweit zu unterstützen, wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021, das am 30. September 2021 endete, vor Marktöffnung am Mittwoch, den 10. November 2021 veröffentlichen. Das Unternehmen wird am selben Tag um 13 Uhr EST (10 Uhr PST/19 Uhr MEZ) auch eine Telefonkonferenz und gleichzeitigen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu erörtern. Ausgerichtet wird die Telefonkonferenz von Hamed Shahbazi, seines Zeichens Chairman und Chief Executive Officer, und Chief Financial Officer Eva Fong. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Start der Telefonkonferenz ein.

Einzelheiten zum Webcast und der Telefonkonferenz

Datum: Mittwoch, 10. November 2021 Uhrzeit: 13 Uhr EST (10 Uhr PST/19 Uhr MEZ) Webcast: https://www.well.company/for-investors/events/ Einwahlnummern: 416-764-8650 (Toronto) 778-383-7413 (Vancouver) 1-888-664-6383 (gebührenfrei, Nordamerika) Bestätigungscode: 7162 1711

WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.

gezeichnet: "Hamed Shahbazi"

Hamed Shahbazi

Chief Executive Officer, Chairman and Director

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL ist ein technologiegestütztes Unternehmen im Gesundheitswesen, dessen übergreifendes Ziel es ist, die Gesundheitsergebnisse positiv zu beeinflussen, um Ärzte und ihre Patienten zu fördern und zu unterstützen. WELL hat eine innovative Plattform zur Befähigung von Ärzten entwickelt, die umfassende End-to-End-Tools für das Praxismanagement, einschließlich virtueller Pflege und digitaler Patientenbindung, sowie elektronische Krankenakten (EMR), Revenue Cycle Management (RCM) und Datenschutzdienste umfasst. WELL nutzt diese Plattform, um Gesundheitspraktiker sowohl innerhalb als auch außerhalb der WELL-eigenen Omnichannel-Patientenserviceangebote zu unterstützen. WELL besitzt und betreibt Kanadas größtes Netzwerk ambulanter medizinischer Kliniken für primäre und spezialisierte Gesundheitsdienste und ist der Anbieter eines führenden multinationalen, multidisziplinären Telemedizin-Angebots. WELL wird an der Börse von Toronto unter dem Symbol "WELL" gehandelt. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.well.company.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pardeep S. Sangha, Investor Relations

mailto:investor@well.company

604-572-6392

