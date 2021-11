VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 4. November 2021 - REVITALIST LIFESTYLE AND WELLNESS LTD ("Revitalist" oder das "Unternehmen") (CSE: CALM) (OTC: RVLWF) (FWB: 4DO) unternimmt weitere lösungsorientierte Schritte und hat nun einen Vertrag mit dem Kriegsveteranenministerium der Vereinigten Staaten ("VA") abgeschlossen, um Kriegsveteranen, die an behandlungsresistenten Erkrankungen wie Depressionen, dem Posttraumatischen Belastungssyndrom (PTBS) oder Selbstmordgedanken leiden, direkt zu betreuen. Die Mitglieder des VA werden an Revitalist überwiesen und können eine Rückerstattung der Kosten für die von Revitalist angebotenen psychischen Gesundheitsleistungen beim VA beantragen.

Am 2. November 2021 gab das Weiße Haus bekannt, dass eine "Krise für die öffentliche Gesundheit und nationale Sicherheit" vorliege, nachdem seit 2010 mehr als 65.000 Kriegsveteranen Selbstmord begangen haben. In den Berichten wurden Statistiken angeführt, wonach die Selbstmordrate bei weiblichen Kriegsveteranen doppelt so hoch ist wie bei Frauen, die keine Veteranen sind, und die Selbstmordrate bei Kriegsveteranen im Alter von 18 bis 34 Jahren fast dreimal so hoch wie bei Nicht-Veteranen der gleichen Altersgruppe.

Revitalist verfügt über eigene Abteilungen für die Gesundheit von Kriegsveteranen, die mit führenden Medizinern aus der Veteranengemeinschaft besetzt sind. Dr. William Walker, Chief Medical Officer von Revitalist und ehemaliger Kommandant der Marine, erklärt: "Revitalist übt eine überwältigende Anziehungskraft auf Kriegsveteranen aus. Wir haben ein schlagkräftiges Team von aktiven und pensionierten Militärangehörigen, die in unserem Team aktiv mitarbeiten und für die Gemeinschaft, die sie lieben, da sind."

CPT Matt Dolan, CRNA, der früher den Posten des Joint Special Operations Command Medical Officer bekleidete, leitet derzeit die Veteranenabteilung bei Revitalist und setzt sich für die Ausweitung des Zugangs für aktive Soldaten und Veteranen ein. CPT Matt Dolan erklärt: "Revitalist sieht es als seine Aufgabe, sich für unsere großartigen Militärangehörigen und Veteranen einzusetzen und ihnen die so dringend benötigte Hilfe zukommen zu lassen. Diejenigen, die so viel für unser Land geopfert haben, verdienen die beste Versorgung, die unser Land zu bieten hat, und Revitalist ist darum bemüht, ihren Dienst zu würdigen und ihnen die Hilfe und Hoffnung zu bieten, die viele so dringend brauchen, aber oft nicht erhalten können. Nicht alle Wunden sind von außen sichtbar. Uns von Revitalist ist es ein Anliegen, das zu tun, was getan werden muss, um den Heilungsprozess einzuleiten und niemanden zurückzulassen."

Kathryn Walker, CEO von Revitalist, erklärt: "Dass wir mit dem Verteidigungsministerium einen Vertrag die Angelegenheiten der Veteranen betreffend fixieren konnten, zeigt, wie verantwortungsvoll wir uns für unsere Veteranen einsetzen. Unser Unternehmen verfügt über eine starke Präsenz von Fachleuten aus dem militärischen Bereich. Hier finden Kriegsveteranen die perfekten Rahmenbedingungen vor, um jene Hilfe zu erhalten, die sie verdienen - in einer sicheren, respektvollen Umgebung."

ÜBER REVITALIST LIFESTYLE AND WELLNESS

Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. (CSE: CALM) (OTC: RVLWF) (FWB: 4DO) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Firmensitz in Knoxville (Tennessee), das in den Vereinigten Staaten fünf klinische Einrichtungen betreibt und weiter wächst. Revitalist hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine Kombination aus umfassender Pflege und zukunftsorientierten Therapien, die von medizinischen Fachkräften, Experten für psychische Gesundheit und Spezialisten für chronische Schmerzen angeboten werden, jedem Einzelnen zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. Seit Eröffnung der ersten klinischen Einrichtung im Jahr 2018 hat Revitalist bereits Tausende von Infusionen an Patienten, die unter behandlungsresistenten Gesundheitsproblemen leiden, verabreicht. Darüber hinaus bietet Revitalist verschiedene Dienstleistungen zur Optimierung des Lebensstils sowie Vitamininfusionen an, die jedem Betroffenen zu absolutem Wohlbefinden verhelfen können. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.revitalist.com oder auf

