Berlin (ots) -Der neue Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner (SPD), hat die Abgeordneten und die künftige Landesregierung dazu aufgerufen, gemeinsam die Verwaltung zu verbessern.Buchner sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, die Berlinerinnen und Berliner müssten wieder "das Gefühl haben, dass es in dieser Stadt funktioniert". Es präge sich bei den Menschen ein, wenn sie sehr lange auf Termine für einen Personalausweis oder auf einen Hochzeitstermin warten müssten."Wir müssen es attraktiv machen, in der Berliner Verwaltung zu arbeiten, in den Bezirken, in den Landesverwaltungen", so der SPD-Politiker. Es gehe darum, in den nächsten Jahren neues Personal aufzustocken und zu gewinnen. Außerdem müssten Abläufe zwischen dem Senat und den Bezirken verbessert werden.Das vollständige Interview zum Anhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202111/04/631660.html