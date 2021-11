Build Your Dreams beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Die Aktie liegt schließlich rund sechs Prozent im Gewinn. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 40,15 USD. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwei Prozent für neue Monatshochs. Bei 40,79 USD liegt dieses Hoch. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

