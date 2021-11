Moderna und Qiagen bringen Quartalszahlen

Werbung



Das in Hildener Unternehmen Qiagen und das in Massachusetts ansässige Unternehmen Moderna veröffentlichen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2021.



Der US-Biotechnologiekonzern Moderna veröffentlichte am Donnerstag seine Quartalszahlen. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen seine bisherige Absatzprognose von 800 Millionen bis eine Milliarde Impfdosen auf 700 Millionen bis 800 Millionen Impfdosen reduziert. Somit fällt die Umsatzprognose von ursprünglich 20 Milliarden US-Dollar auf 15 Milliarden bis 18 Milliarden US-Dollar. Der Markt reagiert abrupt: Am 04.11.2021 verlor die Moderna-Aktie über 15 Prozent ihres Kursniveaus. Der Grund für die niedrigen Umsätze seien vor allem die aktuellen Lieferengpässe, welche die Produktion und Auslieferung der Impfdosen erschwert.





Am Mittwoch veröffentlichte das im DAX© notierte Unternehmen Qiagen sein Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021. Laut dem Quartalsbericht verbucht das Hildener Unternehmen Qiagen einen Anstieg des operativen Cash-Flows von 134 Prozent, dies entspricht etwa 441 Millionen US-Dollar. Aufgrund dieser durchweg positiven Zahlen hebt das Unternehmen seine Jahresprognose an und erwartet einen Verkaufsanstieg von 15 Prozent bis zum vierten Quartal 2021.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?