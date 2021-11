Ende 2022 will die Nasa auf dem Mond Eis abbauen. Sie wird dabei nicht allein agieren: Zwei Unternehmen testen zeitgleich ihre Weltraum-Technologien. Monatelang wurde der Südpol des Mondes geprüft, jetzt steht fest: Auf einem Bergrücken nahe des Shackleton-Kraters, einem Einschlagskrater auf der Mondvorderseite, vermuten Expert:innen in weniger als einem Meter Tiefe Eis unter der Mondoberfläche. 2022 will die Nasa die mutmaßlichen Eisvorkommnisse auf dem sogenannten "Shackleton-Verbindungsgrat" untersuchen - das kündigte die Raumfahrtagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...