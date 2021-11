Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Das Global Brands Magazine, ein führendes Markenmagazin mit Sitz in Großbritannien, hat der Fibank (First Investment Bank) die prestigeträchtige Auszeichnung Best Digital Bank - Bulgaria für 2021 verliehen.Die Global Brands Awards 2021 werden zum neunten Mal in Folge verliehen und zeichnen Unternehmen aus, die in ihrem Bereich die besten Leistungen erbracht haben.Die Fibank erhielt die hohe Auszeichnung für ihren herausragenden Beitrag zur Entwicklung von Innovationen im Land, für die Qualität ihres Kundenservices und für die Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen digitalen Bankensystems.Die Fibank, die mit den innovativen Trends Schritt hält, wurde innerhalb weniger Monate zur einzigen Bank in Bulgarien, die ihren Kunden die gesamte Palette der mobilen Zahlungen anbietet: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay und Fitbit.Im vergangenen Jahr hat die First Investment Bank ihr Video-Consulting-Angebot für Privatkunden eingeführt und ihnen damit die Möglichkeit gegeben, Verbraucherkredite vollständig online zu beantragen. In der Folge wurde der Dienst um Online-Hypothekendarlehensanträge erweitert. Kunden können ihre elektronischen Anträge über die Website My Fibank oder die mobile App einreichen. Die Plattform ermöglicht es ihnen auch, alle Dokumente für die Gewährung von Verbraucherkrediten oder die Ausgabe von Kreditkarten aus der Ferne zu unterzeichnen.Darüber hinaus können die Kunden der My Fibank-Mobil-App virtuelle MyCard-Kreditkarten beantragen und erhalten. Diese werden vollständig online ausgestellt, und die Kreditlimits werden innerhalb weniger Minuten automatisch gewährt. Virtuelle Karten können mit My Fibank, Google Pay, Apple Pay, Garmin und Fitbit, an kontaktlosen POS- und ATM-Terminals oder für Zahlungen über das Internet verwendet werden.Eine weitere völlig neue Dienstleistung für den bulgarischen Markt, auf die über My Fibank zugegriffen werden kann, ist das Goldkonto. Es ermöglicht den Kunden der Fibank, Guthaben zu halten und Transaktionen in Gold durchzuführen.Die Fibank beobachtet die sich ständig ändernden Bedürfnisse ihrer Kunden genau, um ihnen Zeit und Geld zu sparen und ihnen gleichzeitig ein einzigartiges Kundenerlebnis in der digitalen Umgebung zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgPressekontakt:Ivailo AlexandrovFibank (First Investment Bank)pr@fibank.bg+359 2 800 2753Original-Content von: Fibank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135136/5064684